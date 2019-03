Schule erst saniert, nun zugesperrt

Beschluss sorgt für Verwirrung

„Alles für die Katz’, hinausgeworfenes Steuergeld“ – wie es von Seiten der Kritiker nun tönt. Denn während in Obeneukirchen alles beim Alten bleibt, wird in Traberg und Waxenberg alles neu: Die neu sanierte Volksschule in Waxenberg soll nicht in Betrieb gehen – stattdessen sollen dort Krabbelstube und Kindergarten mit Kindern aus Traberg und Waxenberg untergebracht werden. Im Gegenzug wird der Kindergarten in Traberg geschlossen. In der VS Traberg werden dafür die Kinder aus Traberg und aus Waxenberg unterrichtet.