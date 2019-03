Irre! Leroy Sane protzt in 25.000-Euro-Klamotten

Es geht wieder los! Jogi Löws Mannschaft trifft am Mittwoch auf Serbien, die Zusammenkunft des deutschen Nationalteams fand daher schon am Montag statt. Die größte Aufmerksamkeit erregte Leroy Sane, der Manchester-City-Star legte es wohl auch ein bisschen darauf an, mit seinem sündteuren und farbenfrohen Outfit.