Preisgeld: Shiffrin hängt Hirscher deutlich ab!

Es war wieder eine unglaubliche Saison von Marcel Hirscher. Der Salzburger gewann zum achten Mal in Folge den Gesamtweltcup, schnappte sich zudem die kleinen Kristallkugeln im Slalom- und Riesentorlauf-Weltcup. Zum Drüberstreuen gab’s in Aare noch WM-Gold und -Silber. Unglaublich, aber wahr: In zweierlei Hinsicht wurde der 30-Jährige in diesem Winter dennoch besiegt.