Hirscher: „Kann Erwartungen nicht erfüllen“

Vor allem die Krankheit bei der Ski-WM in Aare kostete ihm viel Kraft: „Für ein normales Rennen wäre ich nicht aufgestanden“. Das hatte auch Folgen: „Ich bin am Slalom letzte Laufzeit gefahren. So schlecht war ich noch nie“, so Hirscher über die überraschend schwachen Ergebnisse zu Saisonende. "Deshalb ist es für mich nicht selbstverständlich, wie es in den letzten Jahren gelaufen ist.“