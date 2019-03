Ladendieb kam mit Alu-Rucksack

Die Diebstahlssicherung überlisten wollte ein Slowake in einem Sportgeschäft in Parndorf. Der 29-Jährige packte in der Umkleidekabine mehrere Kleidungsstücke in einen mit Alufolie präparierten Rucksack, um sie aus dem Laden schmuggeln zu können. Die Mitarbeiter wurden aber misstrauisch und riefen die Polizei - Anzeige!