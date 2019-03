Facebook verschärft Kampf gegen Fake News

Facebook verschärft vor der Ende Mai anstehenden Europawahl seine Anstrengungen gegen die Ausbreitung von Falschnachrichten. Unter anderem wird ein neues virtuelles Lagezentrum eingerichtet, in dem Facebook-Mitarbeiter an verschiedenen Standorten zusammengeschaltet werden.Sie sollen auch Kontakt zu Behörden halten, sagte die zuständige Facebook-Managerin Tessa Lyons am Montag in Berlin.