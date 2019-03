Frühling wieder da, Schnee in Skigebieten bleibt

Eine Kaltfront hüllte auch viele Täler - vor allem in Oberkärnten - in ein weißes Kleid. Das lässt Touristiker in den Wintersportgebieten jubeln, denn mit dem Nachschub an Schnee - auf dem Katschberg etwa 45 Zentimeter - sollte Skilauf bis zum geplanten Betriebsschluss gesichert sein. Einige Regionen wollen ja sogar bis Ostern offenhalten.