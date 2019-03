Brexit absurd: 400 Jahre alte Regel bremst May aus

Eine 400 Jahre alte Regel droht zum nächsten Brexit-Sargnagel für kriselnde britische Premierministerin Theresa May zu werden: Wie Parlamentspräsident John Bercow am Montag deutlich machte, darf das britische Unterhaus kein drittes Mal über den denselben Brexit-Deal abstimmen, wie es Mays Fahrplan vorsieht. Ohne Änderungen an dem Abkommen verstoße dies gegen einen Passus aus dem frühen 17. Jahrhundert, wonach dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden darf. Damit machte Bercow May einen Strich durch die Brexit-Rechnung.