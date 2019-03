„Gelbwesten“-Gewalt: Macron opfert Polizeipräfekt

Philippe sprach von „gravierenden Fehlleistungen“ bei der Polizei am vergangenen Wochenende. Am Mittwoch will Präsident Emmanuel Macron den Nachfolger für den 66-jährigen Delpuech ernennen. Neuer Polizeichef soll dem Vernehmen nach der bisherige Präfekt der Region Neu-Aquitanien im Südwesten des Landes, Didier Lallement, werden.