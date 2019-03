Pfui Spinne: Die fünf skurrilsten Rückrufaktionen

Zu den ungewöhnlichsten Fällen der vergangenen Jahre zählte der Angriff der Gelben Sackspinne auf den Mazda6. Die Japaner mussten 2011 und 2014 in den USA ihr Mittelklassemodell Mazda6 zurückrufen, weil die Krabbeltierchen ihre Netze mit Vorliebe in der Tankentlüftung webten. Dadurch verstopfte jedoch das Ventil, der Tank konnte in der Folge Risse bekommen und schlimmstenfalls bersten. Was genau die Spinnen am Mazda6 so anzog, ist ein Rätsel. Bekannt ist, dass die Tiere den Geruch von Kohlenwasserstoffen - also auch Benzin - gerne mögen. Bei anderen Herstellern sind ähnliche Probleme allerdings nicht bekannt. Während des ersten Rückrufs vermutete ein Mazda-Ingenieur, dass die Spinnen den Motorsound des 2,5-Liter-Vierzylinders goutieren. Allerdings ist diese Motorbauart auch bei der Konkurrenz relativ gängig.