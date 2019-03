Marko Arnautovic ist Fußballer des Jahres!

„Krone“: Erstmals Sieger der „Krone“-Fußballerwahl, einer Wahl, bei der die Fans den Sieger küren, damit in die Fußstapfen vieler heimischer Legenden getreten. Was geht einem da als Erstes durch den Kopf?

Marko Arnautovic: Zuerst möchte ich mich bei allen Fans bedanken, die mich gewählt haben. Das ist echt eine geile Sache, jetzt auch in dem Kreis dieser Legenden zu sein! Ich sehe es auch als großen Ansporn, um in Zukunft weiter dieser Ehre gerecht zu werden.