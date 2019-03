Putin stationiert Atom-Bomber auf der Krim

Russland hatte die Krim 2014 annektiert. Fünf Jahre danach sieht man im Kreml trotz westlicher Sanktionen eine steigende Akzeptanz für die russische Politik. „In der Welt wächst das Verständnis dafür, dass die Krim Teil Russlands ist - und zwar für immer, und dass es keinen Weg zurück gibt“, so die Vorsitzende des russischen Föderationsrates, Walentina Matwijenko, in der Moskauer Zeitung „Iswestija“. Die NATO forderte am Montag dagegen erneut, Russland müsse die Halbinsel an die Ukraine zurückgeben.