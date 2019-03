Schmidhofer: Vom „Schmidzwerg“ zum „Speedzwerg“!

In den sozialen Medien verwendet Nici Schmidhofer gerne den Hashtag „Schmidzwerg“. Aus dem wird in dieser Woche allerdings der „Speedzwerg“. Bei der Speedski-WM im französischen Vars will die frischgebackene Abfahrtsgesamtweltcupsiegerin als erste Österreicherin die 200 km/h-Schallmauer durchbrechen. An ihrem ersten Trainingstag war „Schmidi“ bereits mit 160 km/h unterwegs.