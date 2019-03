Minus 20 Prozent auf Schlagerstar Semino Rossi

Der gebürtige Lateinamerikaner erfüllt sich mit einem außergewöhnlichen Tour-Programm einen Herzenswunsch, den er seit vielen Jahren in sich trägt. „Ich habe auf den richtigen Augenblick gewartet, um in meiner Muttersprache zu singen“, freut sich der 56-Jährige auf denmusikalischen Ausflug zu seinen Wurzeln. Insgesamt sechsmal lässt er in Österreich tief in seine Seele blicken.