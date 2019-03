SPÖ interessiert sich für Beraterjobs

Warum die SPÖ das Thema so interessiert? Stöckls Schwiegersohn Christian Mayr ist IVM-Mitarbeiter. Ob der Schwiegervater von den Aufträgen gewusst habe, wollten die Roten nun wissen. Das sei „wohl selbstredend“, so die Antwort. Stöckl sieht ein durchsichtiges Manöver der SPÖ wenige Tage vor der Stichwahl in Hallein. Mit den Auftragsvergaben habe er persönlich nichts zu tun gehabt.