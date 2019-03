Sozialbetrug: 140.000 € Beute, nur 2160 € Strafe

In der Türkei gelebt, in Österreich kassiert: Weil sie zwölf Jahre lang zu Unrecht Sozialleistungen in Höhe von rund 140.000 Euro erschlichen hat, saß eine im Tiroler Jenbach gemeldete Frau am Montag in Innsbruck vor Gericht. Nicht rechtskräftiges Urteil: 2160 Euro - die Hälfte davon bedingt.