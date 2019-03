Pkw geriet ins Rutschen und erfasste Fußgänger

Ein 57-jähriger Deutscher ist am Montag im obersteirischen Turrach im Bezirk Murau am Straßenrand stehend von einem Auto erfasst worden. Der 52-jährige Lenker aus den Niederlanden war auf der schneebedeckten Straße in einem steil abfallenden Abschnitt ins Rutschen geraten. Der Deutsche erlitt schwere Wirbelverletzungen und kam in das LKH Villach, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Der Unfall passierte gegen 12 Uhr auf einer Privatstraße in Richtung Bundesstraße. Der Niederländer konnte sein ins Rutschen gekommenes Fahrzeug nicht unter Kontrolle bringen. Nachdem er den Fußgänger aus Deutschland erfasst hatte, rutschte der Wagen noch rund 50 Meter weiter und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Erst ein Schneewall brachte das Auto zum Stehen.