Das Stiefingtal sagt dem Klimawandel den Kampf an

Beim zweitägigen Treffen in Allerheiligen kommen 60 Klimamodellregionen aus ganz Österreich zusammen. Hauptthema: „Energieeffizienz im öffentlichen Bereich“. Am 4. April findet dann in Pirching das steirische Klima- und Energieforum mit zahlreichen Experten statt. Und das Stiefingtal setzt weitere Klimaschutz-Schwerpunkte, diese wurden am Montag in Heiligenkreuz am Waasen präsentiert.