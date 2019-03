Linz: Arkadenhof mit 58 Mitarbeiter vor der Pleite

Februar-Entgelt nicht bezahlt

Betroffen sind das Restaurant Arkadenhof am Taubenmarkt, das Traditionswirtshaus „Schiefer Apfelbaum“ in der Nähe des Neuromed Campus, das Lokal „Herzstück“ im Haidcenter Ansfelden und der Gasthof Auerhahn in der Freistädter Straße. Weitere Standorte gibt es in der SCS am Stadtrand von Wien und in Graz. Das Februar-Entgelt wurde nicht mehr bezahlt. Eine Insolvenz wurde bisher nicht angemeldet.