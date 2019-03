Studentinnen üben den Lehrerinnen-Alltag in Linz

„Projekt taugt uns“

Wir besuchten die VS 4, die Mozartschule in Linz, eine sogenannte „Brennpunktschule“ mit sehr hohem Migrationsanteil. Unter der Anleitung von Klassenlehrerin Edith Schrammel unterrichten Viktoria Söllner (22) aus Gschwandt und Kerstin Brückl (21) aus Wels in der „1a“. Das ist eine Klasse mit 21 Kindern, von denen sieben Deutsch als Muttersprache haben. Die Studentinnen sagen: „Das Projekt taugt uns. Es ist eine Super-Erfahrung, aber auch teilweise eine Herausforderung. Wir haben zwar vorher auch schon übungshalber unterrichtet, aber bei diesem Projekt steht man wirklich ohne Lehrer in der Klasse.“ Lehrerin Edith Schrammel: „Wir haben die Kinder auf die Studentinnen vorbereitet, ihnen gesagt, dass die beiden jetzt die Chefinnen sind. Sie machen den Unterricht selbstständig und haben die Klasse gut im Griff.“