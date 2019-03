Ein Tumult ist bei Grönemeyer garantiert

Ein politisches Album

Mit „Tumult“ hat Herbert Grönemeyer in jeder Hinsicht an die großen Erfolge seiner vierzigjährigen Karriere angeschlossen. Es ist ein Album mit zarten Liebesliedern und Betrachtungen über kleine Momente des Glücks und das Verrinnen der Zeit. Aber es ist vor allem auch ein politisches Album, das Werk eines Künstlers, der Stellung bezieht, der in den nervösen Zeiten, in denen wir leben, zu Gelassenheit rät, aber auch zu Entschiedenheit – und dazu, sich nicht zu verbiegen: „Verständnis ist nie schlecht“, heißt es in dem Lied „Fall der Fälle“: „Aber kein Millimeter nach rechts bewegt / Es ist ein Geistesgefecht.“