Filmreife Heimkehr für steirische Regisseurin

Was kommt als nächstes?

Ich schreibe an einem Landkrimi, an einer Komödie über drei Paare in der Midlife-Crisis, an einem Drehbuch über Kaiserin Elisabeths Kampf gegen das Alter und an einem spannenden Projekt über eine politisch engagierte Journalistin, das deswegen besonders ist, weil wir vier Autorinnen und drei Regisseurinnen sind, die diesen Film zusammen machen wollen. Man ist in dem Beruf nämlich auch oft sehr allein.