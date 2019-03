Selena Gomez will 6 Monate auf Sex verzichten

Das vergangene Jahr endete für die Sängerin in einem Drama: Sie erlitt einen Nervenzusammenbruch und verbrachte mehrere Wochen in einer psychischen Einrichtung. Nachdem sie sich einigermaßen erholt hatte, nahm sie sich vor nie wieder in eine derart schlechte Verfassung zu kommen. Dafür will sie nun wieder komplett gesund werden - mental wie auch physisch.