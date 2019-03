Wild Nothing: Durchzogen von verträumter Romantik

Gab es in dieser Zeit ein paar wirklich markante Highlights und vielleicht auch richtig schlimme Tiefpunkte?

Es gibt immer wieder diese Wechselbäder der Gefühle. Die Highlights waren zahlreich. Vor allem die Freude, so viel Zeit und Einsatz in all meine Alben bringen zu können. Ich kam immer an den Punkt, wo ich am Ende zufrieden war und meine Vision perfekt umsetzen konnte. Wenn ein Album dann in einem Regal stand, war das stets ein unbeschreibliches Gefühl. Ich hatte anfangs immer den Gedanken, dass es unmöglich wäre ein neues Album zu schreiben, aber es klappte dann doch immer. (lacht) Am meisten Wohl fühle ich mich im Studio. Mittlerweile liebe ich auch das Touren. Selbst wenn es mich oft ermüdet, komme ich an Plätze, von denen ich als Teenager im ländlichen Virginia niemals zu träumen gewagt hätte. Es kam mir alles so weit entfernt vor. Tiefpunkte gab es natürlich auch. Ich bereue nichts, was ich gemacht habe, aber in der Retrospektive hätte ich in meinen jüngeren Jahren gerne mehr Selbstsicherheit gehabt. Außerdem habe ich vieles überdacht und mit etwas zu viel Perfektionismus ruiniert. Gerade die ersten Liveshows waren nicht so angenehm.