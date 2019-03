Sturzflut in Indonesien: Baby mit Vater vereint

Dutzende Tote, zahlreiche Vermisste

Die Zahl der Opfer stieg unterdessen weiter an: Die Behörden sprachen am Montag von mindestens 77 Toten, andere Quellen gaben die Anzahl bereits mit 79 an, weiters war von mehr als 40 Vermissten und Dutzenden Verletzten die Rede. Fast 6000 Menschen wurden aus den am schwersten betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht. Die Regierung hatte am Sonntag einen zweiwöchigen Notstand ausgerufen.