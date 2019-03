Haftstrafen für zwei Kärntner nach Schlägerei

Wegen absichtlich schwerer Körperverletzung sind am Montag am Landesgericht Klagenfurt zwei Kärntner, 27 und 22 Jahre alt, zu zwei Jahren Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt worden. Während der 27-Jährige die volle Zeit absitzen muss, werden dem anderen 16 Monate bedingt nachgesehen. Die beiden hatten am St. Veiter Wiesenmarkt 2018 einen 72-Jährigen und dessen Schwiegersohn zusammengeschlagen.