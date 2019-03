Bisse und Schläge: Mehrere Polizisten attackiert

Bei drei Einsätzen in Wien sind am Sonntag gleich mehrere Polizisten attackiert und verletzt worden. Ein Beamter erlitt bei einem Angriff im Polizeianhaltezentrum in der Josefstadt Gesichtsverletzungen, sein Kollege Abschürfungen. In der Brigittenau attackierten betrunkene ukrainische Touristen die Polizisten, in der Leopoldstadt rastete eine Hundebesitzerin aus.