Anrainer-Einsprüche in letzter Instanz abgelehnt

Die dritte Piste am Flughafen Wien darf gebaut werden - zumindest, was die Umweltverträglichkeitsprüfung angeht. Diese ist nun letztinstanzlich abgeschlossen und die entsprechende Genehmigung erteilt. Denn der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) gab am Montag bekannt, dass die Einsprüche (Revisionen) von Bürgerinitiativen und Anrainern abgelehnt worden sind.