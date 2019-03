Thiem mit Karriere-Hoch: Vierter vor Federer!

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat mit seinem Titelgewinn in Indian Wells sein Karriere-Hoch in der Weltrangliste eingestellt. Mit Rang vier hat er jene Position erreicht, auf der er im November 2017 für zwei Wochen gestanden ist. Damit führt er nun das Feld der Verfolger der Top Drei an, Novak Djokovic (SRB), Rafael Nadal (ESP) und Alexander Zverev (GER) sind doch noch um einiges voraus.