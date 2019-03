Schüsse in Straßenbahn: Drei Tote, fünf Verletzte

Polizeikontrollen an deutscher Grenze verschärft

Auch die deutsche Polizei hat begonnen, verstärkt an Straßen und in Zügen an der Grenze zu den Niederlanden zu kontrollieren. „Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden“, sagte ein Sprecher. Schwerpunkt sei die Autobahn 3, aber auch an anderen Autobahnen und Bundesstraßen sowie an kleinen Grenzübergängen ständen Beamte.