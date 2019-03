Überalterung: Japan setzt auf Pflegeroboter und KI

Die Überalterung der Gesellschaft, die in Japan so rasant verläuft wie in keinem anderen Industrieland, führt schon jetzt zu einem Mangel an Arbeitskräften. Das betrifft insbesondere den Pflegesektor. Nach jüngsten Schätzungen der Regierung in Tokio werden in der Pflegebranche bis zum Jahr 2025 rund 370.000 Arbeitskräfte fehlen.