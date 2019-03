Zwei Vermummte bedrohten und beraubten Taxilenker

Nach einem Anruf bei der Zentrale wurde in der Nacht auf Montag in Graz ein Taxifahrer in die Auwaldgasse bestellt. Die Adresse entpuppte sich als Falle, denn dort stiegen zwei Maskierte ins Auto ein, wobei ein Täter den 37-jährigen Lenker mit einer Pistole bedrohte. Die Kriminellen raubten einige hundert Euro, ein Handy und einen Tablet-PC. Die Fahndung verlief ergebnislos.