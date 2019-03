2x2 Meet & Greet mit Russkaja in Wien gewinnen!

Schüler gehen auf die Straße, um gegen den Klimawandel zu protestieren, die Jugend in Großbritannien spürt langsam, aber sicher das Ausmaß des Damoklesschwertes Brexit und in Frankreich wüten zumindest Teile der Gelbwesten für flachere Hierarchien in der Gesellschaft. Nicht alles davon muss man bedingungslos gutheißen und verläuft ohne Friktionen, aber die Protestkultur in Europa legt zu und gängige Normen und Dogmen werden immer öfter hinterfragt. Das „Turbo-Ska-Rock-Orchester“ Russkaja kämpft schon seit Jahren für ein besseres Miteinander, Toleranz und Verständnis. Gerade in den letzten Jahren wurden die Alben immer politischer, was laut Sänger Georgij Makazaria auch mit der aktuellen Weltlage zu tun hat. So ist es kein Wunder, dass der am 29. März erscheinende neue Rundling gleich mit einem unmissverständlichen „No One Is Illegal“ um die Ecke biegt.