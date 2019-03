Verpuffung im Sägespäne-Silo einer Drechslerei

Am Montagfrüh, 18.03.2019 wurden die Feuerwehren des Pflichtbereiches Scharnstein (Bäckerberg, Scharnstein, Viechtwang) um 06.18 Uhr früh zu einem Gewerbebrand in die Grubbachstraße alarmiert. In einem Drechslereibetrieb kam es im Bereich der Filteranlage vom Sägespäne-Silo zu einer Verpuffung.