Qualvolle Hundezucht im Namen der „Schönheit“

Zwergerl, die so winzig gezüchtet werden, dass das Gehirn zu groß wird für den Schädel. Weiße Hunde, deren Farbe Taubheit mit sich bringt. Zahnfehlstellungen. Der einst so stolze Schäferhund, der vielfach mit extrem abfallendem Rücken gezüchtet wird. Freilich gibt es genug seriöse Züchter, die auf Gesundheit größten Wert legen. Die Liste der Probleme bei unseriösen ließe sich aber lang fortsetzen. „Eine dramatische, traurige Entwicklung“, so Tierschutzombudsfrau Barbara Fiala-Köck, die heuer ein weiteres Symposium gegen Qualzucht plant. Mutig war das Vorgehen des Grazer Veterinäramtes unter der Leitung von Alexandra Gruber: Tierärzte schauten sich auf der Rassehundeausstellung jüngst in Graz die Tiere genau an – und schlossen acht aus! Sie wiesen neben Atmungsproblemen Bewegungsstörungen und Augendefekte auf. Weitere Züchter wurden verwarnt.