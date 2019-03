„Beeindruckend!“ Österreich liegt Thiem zu Füßen

Wenn Dominic Thiem und seinen Betreuern das jemand vor zwei Wochen prophezeit hätte, hätten sie wohl ungläubig den Kopf geschüttelt. Der 25-jährige Niederösterreicher hat sich nach schwachem Saisonstart in der Wüste von Kalifornien von der Krise zur Sternstunde gespielt: Er besiegte im Finale Roger Federer und schnappte sich den Titel in Indian Wells. Seit Montag ist Thiem wieder Nummer 4 der Tennis-Welt - und nun scheint wieder alles möglich. Der Jubel in seiner Heimat ist riesengroß.