Justin Bieber & Hailey Baldwin in der Ehekrise?

Eine Ehe ist für immer

Dass die Ehe nicht so einfach ist wie erwartet, gestand die 22-Jährige erst kürzlich in einem Interview: „Wir dürfen jetzt unser ganzes Leben miteinander verbringen. Über diesen ‚Für immer‘-Aspekt denkt man nicht wirklich nach, bis man verheiratet ist. Und dann wird dir erst bewusst, dass es für immer sein wird. Das bedeutet, dass es kein Ende geben wird." Scheint so, als würde das sehr junge Ehepaar sein Versprechen, an guten wie auch an schlechten Tagen füreinander da zu sein, ernster nehmen als viele ältere.