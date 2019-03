EU-Vorsitz kam doppelt so teuer wie angekündigt

Österreichs EU-Vorsitz im zweiten Halbjahr 2018 hat unterm Strich etwa 93 Millionen Euro gekostet. Das ist die Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, die die SPÖ an das Bundeskanzleramt und an sämtliche Ministerien gestellt hatte. Laut SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried sei dies etwa doppelt so viel, wie von Kanzler Sebastian Kurz angekündigt worden war. Dabei hatte erst am Freitag ein Sprecher der Regierung bekannt gegeben, dass das für die Ratspräsidentschaft vorgesehene Budget offenbar nicht ausgeschöpft worden sei.