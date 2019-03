Taxler besprühte rabiaten Gast mit Pfefferspray

Einmal mehr kam es in Tirol zu Streitigkeiten zwischen einem Taxifahrer (38) und einem 24-jährigen Deutschen - dieses Mal am Sonntag Abend in Sölden! Wegen des Fahrpreises kam es während der Fahrt zu Diskussionen, der Deutsche beglich schließlich den vollen Preis. Doch als der Gast das Fahrzeug verließ, schlug er gegen die Seitenscheibe der Fahrertür. Der Taxilenker ließ die Scheibe hinunter und sprühte dem rabiaten 24-Jährigen kurzerhand Pfefferspray in die Augen.