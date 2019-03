Hier schieben sich enorme Schneemassen ins Tal

Das warme Tauwetter hat in den Bergen dazu geführt, dass sich teils gewaltige Schneemassen in Bewegung gesetzt haben. Am Sonntag filmte der Klubobmann der Grünen im Tiroler Landtag, Gebi Mair, eine spektakuläre Grundlawine bei der Arzler Alm nahe Innsbruck. Zuvor hatten die Lawinenkommissionen in Tirol und Vorarlberg für Sonntag die Lawinengefahr mit 3 (erheblich) eingestuft.