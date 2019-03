So fassten Dorfpolizisten den Christchurch-Killer

„Sie nahmen an, dass der Angreifer diese Route wählen würde“

Ein Polizeisprecher sagte der Zeitung: „Sie setzten sich in ihren Dienstwagen und fuhren los. Ihre Waffen hatten sie bei sich. Und auf der Brougham Street waren sie, weil sie angenommen hatten, der Angreifer, der zuvor ja in der Moschee in Linwood war, könnte diese Route nehmen.“ Sie hatten recht - und handelten schnell, als sie den Wagen des 28-jährigen Rechtsextremisten Brenton Tarrant sahen. Sie rammten mit ihrem Wagen das Auto des Australiers, zogen ihn aus dem Wrack und nahmen ihn fest.