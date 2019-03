Neo-Nazi-Skandal beim Lindner-Klub GC Zürich!

Wie krone.at schon letzte Woche berichtete, bekam der stadtbekannte deutsche Neonazi in Chemnitz eine offizielle Trauerminute vom Klub, 4.000 Zuschauer gedachten ihm. Auch in Zürich wurde ein Transparent entrollt, auf dem draufstand: „Ruhe in Frieden, Thomas“. Das rief sämtliche Journalisten auf den Plan, ein bisschen das Fan-Milieu der Zürcher unter die Lupe zu nehmen.