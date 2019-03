Austria: Der rote Horror findet kein Ende

„Ich kenne keine Mannschaft, die in so kurzer Zeit vier Ausschlüsse kassiert, das ist undiszipliniert“, so Grünwald. Auch Neo-Trainer Robert Ibertsberger schüttelte den Kopf: „Der Ausschluss war unnötig, wir müssen unsere Roten Karten hinterfragen, viel intelligenter sein!“ Über sein neues System sagte der 42-Jährige: „Wir wollten Sturm eigentlich mehr ärgern, uns mehr zutrauen, besser umschalten.“ Gerade als die Austria nach schwachem Start besser ins Spiel kam, folgte einmal mehr der rote Horror.