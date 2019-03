Rapid: „Wir haben da oben gar nichts verloren“

Das Ergebnis war gestern eine katastrophale, peinliche zweite Halbzeit. „Wir mussten dem hohen Tempo Tribut zollen“, meinte Schwab. Kühbauer sah den Grund am Ausgleich: „Da ist etwas in den Burschen passiert. Es gibt nicht immer nur Sonnentage, da müssen wir an uns arbeiten. Wir haben an der Kompaktheit verloren. Das darf nicht passieren.“ Ist es aber. Wieder einmal. Damit bleiben im Frühjahr „nur“ noch zwei Ziele als letzter Rettungsanker: der ÖFB-Cup (im Halbfinale wartet der LASK) und Platz 7, also der Sieg der Quali-Runde. Dann könnte man über das Play-off noch in die Europa League kommen.