„Europäer müssen nicht tanzen, wenn Trump pfeift“

Zudem habe Trump offenbar das „Interesse an Westeuropa“ verloren. Das zeige sich auch in Trumps Zugang zur NATO. Dadurch könnte auch die Situation in Europa schwieriger werden, so Van der Bellen im Zusammenhang mit der Frage, ob er sich eine gemeinsame EU-Armee vorstellen könne. „Österreich ist laut Verfassungstext an die Neutralität gebunden“, erinnerte der Bundespräsident. Das habe aber auch schon bisher nicht ausgeschlossen, bei Auslandeinsätzen mit NATO-Verbänden zu kooperieren.