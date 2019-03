Buben zündelten: Feuerwehreinsatz in Arnoldstein

„Drei Burschen im Alter zwischen elf und 15 Jahren, alle aus dem Bezirk Villach-Land, zündeten am Sonntag gegen 15:20 Uhr eine Matratze im Dachgeschoss eines leestehenden baufälligen Hauses in Arnoldstein an. Aufgrund der Rauchentwicklung alarmierten Anrainer die Feuerwehr“, heißt es seitens der Polizei.