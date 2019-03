Marco Grüll macht coach Baumgartner froh

Auch Grüll fühlt sich in Ried pudelwohl: „Es war eine gute Entscheidung.“ Einig sind sich Trainer und Spieler auch, was das Zukunftspotenzial betrifft. „Marco ist noch lange nicht dort, wo er hin will“, so Baumgartner. „Ich möchte jeden Tag besser werden und in die Bundesliga“, sagte der Goalgetter. Das langfristige Ziel: ein Wechsel ins Ausland. „Am liebsten nach Deutschland.“