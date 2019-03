Neue Anlaufstelle, wenn es rund um die Uhr weh tut

Das neue System mit dem Namen „Wenn’s weh tut! 1450“ wurde in Wien, NÖ und Vorarlberg schon getestet. Es startet heute in Oberösterreich. Rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche, hebt diplomiertes Krankenpflegepersonal ab. Zuerst wird nach dem Aufenthaltsort gefragt, dann nach den Beschwerden. Bei akutem Ernstfall werden die Rot-Kreuz-Disponenten, die im Nebenraum sitzen, alarmiert.