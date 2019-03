Verletzter fuhr mit Traktor zum Nachbarn

Beim Entasten eines Baumes ist Sonntag ein 46-Jähriger Mann in seiner Waldparzelle in der Gemeinde Krems verletzt worden. Ein Ast war zurück gefedert und hatte ihn im Gesicht getroffen. Schwer verletzt setzte sich der Mann auf seinen Traktor und fuhr damit zu einem Nachbarn. Dieser verständigte die Rettung. Der 46-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber „RK 1“ in das Krankenhaus Spittal eingeliefert.