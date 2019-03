Eng stark im Regen von Sebring

Während Regenfälle im WEC-Rennen für eine spannende Schlussphase gesorgt hatten, waren sie am Samstag für einen Start hinter dem Safety Car verantwortlich. Erst nach über 40 Minuten wurde der GT-Marathon in Florida schließlich freigegeben. Eng und seine Teamkollegen John Edwards (US) und Jesse Krohn (Fin) konnten sich von Beginn an in der Spitzengruppe der GTLM-Fahrzeuge festsetzen. Am Ende blieb der Eng Crew in BMW M8 GTE mit der Startnummer 24 dann allerdings nur der undankbare vierte Platz.